Espetáculo em cartaz no Dragão do Mar celebra 20 anos de teatro no IFCE

O espetáculo com alunos concludentes do curso de teatro ocorre após dois anos de pandemia, momento em que os artistas tiveram que se manter longe dos palcos

O espetáculo “Viver vai ser nossa última obra” estreia nesta sexta-feira, 11, no Teatro Dragão do Mar. A montagem foi planejada pela turma concludente do ano de 2022 do curso de Licenciatura em Teatro do Instituto Federal do Ceará (IFCE). Essa é a primeira apresentação teatral dos alunos após dois anos de pandemia, momento em que os artistas precisaram ficar longe dos palcos. O evento surge também como celebração aos 20 anos de existência do curso no IFCE.

O ponto central da peça traz a questão do afastamento dos artistas do seu público. ”A gente realmente está sem estrear um espetáculo assim desde que tivemos que interromper as atividades por conta da pandemia. Esse trabalho trata disso de alguma forma, porque trata de um teatro vazio onde os artistas estão ali presos sem perspectiva, como que de algum jeito condenados a viver dentro de um teatro sem público, em parte porque já morreram e em parte porque o próprio teatro está decadente”, destaca a professora e orientadora do espetáculo, Fran Teixeira.

De acordo com a aluna concludente do curso de Licenciatura em Teatro Emily Carvalho, a inspiração para a montagem e roteirização do espetáculo surgiu das angústias compartilhadas dos atores por estarem distantes do palco e do público. “Durante a pandemia nós sofremos com a falta do teatro, tiveram artistas que tentaram continuar fazendo teatro durante a pandemia, seja virtualmente ou através de uma adaptação mais próxima do audiovisual, mas não há nada como presencialmente no palco”. Ela relembra também que o processo criativo começou sendo impulsionado por esse distanciamento, mas que ao longo da montagem ele se tornou a inspiração central.

Segundo a professora Fran, a criação e montagem da apresentação foi algo muito coletivo, onde todos desenvolveram múltiplos papéis. Os atores atuaram também como produtores e dramaturgos. “Esse espetáculo nasce fruto de um processo compartilhado de uma dramaturgia construída por todos nós”, destaca ela.

A apresentação, que faz parte do trabalho de conclusão de curso da turma de Licenciatura em Teatro do IFCE, celebra também a volta de diversos artistas ao palco. “Pra gente isso é incrível. Estamos completamente animados em voltar para o teatro. Em conseguir ver a casa cheia. Sem restrição, sem distanciamento. Vai ser totalmente especial voltar juntos e com tanta gente. Nós somos dezessete [artistas] em cena. Durante a pandemia, voltar pro teatro parecia uma uma realidade muito distante”, finalizou a aluna Emily Carvalho.



Serviço

Peça “Viver vai ser nossa última obra”

Quando: 11 e 18 de novembro de 2022 (sexta-feira). 19h30

Onde: Teatro Dragão do Mar

Acesso gratuito (retirada de ingressos na bilheteria do teatro a partir de 18:30)



