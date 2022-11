Projeto Pôr do Sol Fortaleza: Confira programação deste domingo, 6

Higor Fernandes, Marcelo 21 e Felipe Adjafre se apresentam no Projeto Pôr do Sol Fortaleza neste domingo, 6 de novembro. O evento acontece a partir das 17 horas ao lado do Espigão do Náutico e será transmitido ao vivo pelo Instagram, nos perfis do projeto (@pordosolfortaleza) e do pianista (@felipeadjafre).

Esta edição remete ao Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O Pôr do Sol Fortaleza é um projeto realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor). O acesso é gratuito.

Convidados

O pianista Felipe Adjafre é atração do projeto a cada 15 dias. Já Higor Fernandes participa do evento neste domingo. Cantor do gênero gospel e MPB, ele iniciou trajetória musical em 2007 no Projeto Juventude do Shalom. Ao longo da carreira, o artista lançou os álbuns “Avante”, “Apenas começou” e “SobreVivências".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cantor, compositor e multi-instrumentista, Marcelo Silva Coutinho, conhecido como Marcelo 21, canta forró e samba. Já se apresentou ao lado de grandes músicos, como Elba Ramalho, Waldonys, Chambinho do Acordeon, Chico César, Chico Pessoa e com a Orquestra Sanfonas do Brasil, do maestro Adelson Viana.



Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Data: 06/11 (domingo)

Horário: 17 horas

Local: Espigão do Náutico

Acesso gratuito

Onde assistir: Instagram @pordosolfortaleza e @felipeadjafre

A apresentação poderá ser cancelada em caso de chuva

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags