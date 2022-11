Festival Internacional da Sanfona acontece a partir de 17 de novembro

Com apresentações musicais e oficinas, o VIII Festival Internacional da Sanfona acontece entre os dias 17 a 19 de novembro com programação híbrida. O evento chega a sua oitava edição com apoio do Governo do Estado da Bahia.

O Festival inclui shows de artistas nacionais e internacionais, oficinas de sanfona e um espaço democrático voltado para todos os sanfoneiros apresentarem um pouco do seu trabalho, chamado Jam Sanfona Session.

A oficina “Sanfona para Todos” será ministrada pelo paraibano Edglei Miguel nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h as 12h, no formato híbrido, sendo presencialmente no Grande Hotel de Juazeiro, ou virtualmente, através da plataforma Google Meet. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 5 de novembro através de formulário online. Qualquer pessoa independentemente do nível de habilidade no instrumento (iniciantes, intermediários ou avançados) pode participar.



Os shows acontecerão em formato de lives no canal do YouTube. Já confirmaram presença os artistas nacionais, Janderson do Acordeon (Feira Santana-BA), Adriana Sanches (São Paulo-SP), Rafael Meninão (Rio de Janeiro - RJ), Jó do Acordeon (Juazeiro - BA), Denise do Acordeon (São Paulo – SP), Gervilson Duarte (Juazeiro - BA), Edglei Miguel (Campina Grande - PB) e Alice D’Ângelo (9 anos) e os artistas internacionais, Petar Ralchev (Bulgária) e Yilin Han (China).

Já a Jam Sanfona Session será exibida nos intervalos dos shows. Até o dia 6 de novembro, sanfoneiros de todo o País poderão enviar seu vídeo com até 3 minutos tocando uma música de sua preferência. O formulário de inscrição está disponível nas redes sociais do evento (@festivaldasanfona).

Até 2019, o evento era sediado em Juazeiro, município baiano onde nasceram João Gilberto e Ivete Sangalo, mas a partir de 2021 passou a ter programação 100% online, por conta da pandemia da Covid-19.

Programação do VIII Festival Internacional da Sanfona

17/11 (quinta-feira)

Janderson do Acordeon (Feira Santana-BA),

Adriana Sanches (São Paulo-SP)

Rafael Meninão (Rio de Janeiro - RJ)

18/11 (sexta-feira)

Jó do Acordeon (Juazeiro - BA)

Denise do Acordeon (São Paulo - SP )

Petar Ralchev (Bulgária)

19/11 (sábado)

Gervilson Duarte (Juazeiro - BA)

Edglei Miguel (Campina Grande - PB) e Alice D’Ângelo - 9 anos ( Pernambuco - PE )

Yilin Han (China)

Quando: Quinta-feira dia 17 / Sexta-feira dia 18 e sábado dia 19 de Novembro de 2022

Horários: Todos os dias a partir das 20h

Onde: canal do YouTube do Festival Internacional da Sanfona

