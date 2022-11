Fundação oferece cursos gratuitos de capacitação para ciclo carnavalesco

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento de agremiações carnavalescas, a Fundação Silvestre Gomes organiza a sua “Escola de Carnaval do Brasil”. São ofertados seis cursos gratuitos presencialmente na instituição para habilitar profissionais na condução de todas as etapas da cadeia produtiva do ciclo carnavalesco. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site da fundação ou por telefone.

O projeto reúne programações com capacitação em áreas como planejamento estratégico, elaboração de projetos, prestação de contas, produção de desfiles e de adereços carnavalescos. Os cursos da escola são direcionados prioritariamente a pessoas ligadas às agremiações carnavalescas, mas agentes culturais de ciclos festivos como São João, Natal, Semana Santa e produtores culturais que desejam atuar na área também podem participar.

As atividades serão iniciadas nesta quinta-feira, 3, com aula magna ministrada pela ex-secretária de Cultura, Cláudia Leitão, no Theatro José de Alencar (TJA), às 18 horas. O tema será “Carnaval, Identidade e Economia Criativa”. O calendário da Escola de Carnaval é dividido em dois “percursos”, em que cada um abriga três cursos.

O primeiro percurso, voltado para a “Gestão Cultural Para Agremiações Carnavalescas”, será realizado a partir desta sexta-feira, 4, e seguirá até abril de 2023. Nesse percurso, há três cursos, sendo eles o de “Elaboração de Projetos para Agremiações Carnavalescas”, o de “Produção de Desfiles Carnavalescos” e, por fim, o de “Gestão das Agremiações Carnavalescas”.

Quanto ao segundo percurso, direcionado para a “Artesania para o Carnaval”, este será iniciado em 5 de junho e seguirá até outubro de 2023 abrigando os cursos “Novas Tecnologias e Mídias Digitais Para Agremiações de Carnaval”, “Artesania do Carnaval, Criação e Produção de Figurinos” e “Artesania para o desfile de carnaval - criação e produção de alegorias”.

Haverá aulas teóricas e práticas e, ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para cada módulo dos percursos. Os cursos são independentes entre si e podem ser feitos de forma livre. As inscrições estarão abertas até as vagas serem preenchidas. A Escola de Carnaval foi contemplada com o II Edital Escolas Livres de Cultura.

Escola de Carnaval

Quando: aula magna nesta quinta-feira, 3, às 18 horas, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro); cursos realizados a partir de sexta-feira, 4; ver cronograma detalhado abaixo

Onde: aulas do curso serão realizadas na Fundação Silvestre Gomes (Rua Frei Marcelino, 1511 - Rodolfo Teófilo);

Inscrições e mais informações: site da fundação e pelo telefone (85) 996358526

Cronograma da Escola de Carnaval do Ceará

Percurso 1

03/11 - Aula Master - Carnaval, Identidade e Economia Criativa com a Prof. Cláudia Leitão;

04/11 a 30/11 - Curso Elaboração de Projetos para agremiações carnavalescas;

01/12 a 28/01 - Curso Produção de Desfiles Carnavalescos;

06/03 a 18/04 - Curso Gestão das Agremiações Carnavalescas.



Percurso 2

05/06 a 27/06 (64 horas) Curso 1- Novas Tecnologias e Mídias Digitais Para Agremiações de Carnaval;

03/07 a 31/07 (84 horas) Curso 2– Artesania do Carnaval, Criação e Produção de Figurinos;

07/08 a 03/10 (120 horas) Curso 3 - Artesania para o desfile de carnaval - criação e produção de alegorias.



