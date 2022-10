Lenna do Valle faz show no Projeto Pôr do Sol Fortaleza

A cantora lançou o single "Quarentena" em 2021. O evento acontece no Espigão do Náutico

Neste domingo, 30, às 17 horas, a cantora Lenna do Valle comanda show no Projeto Pôr do Sol Fortaleza. A artista já experimentou diversos gêneros musicais e lançou o single "Quarentena" no ano de 2021,

Com mais de 17 anos no meio musical, Lenna começou sua carreira tocando em bares da Capital. Suas composições já foram gravadas por vários artistas, a exemplo da cantora Solange Almeida.

O evento com participação de Lenna acontece no Espigão do Náutico, na Praia de Iracema. Durante este mês, o projeto está apoiando a campanha do Outubro Rosa.

O show também vai estar disponível no perfil do Instagram do projeto. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Quando: domingo, 30, às 17 horas

Onde: Espigão do Náutico

Gratuito

A apresentação será transmitida pelo Instagram

