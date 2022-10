Netflix, HBO Max e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Da segunda temporada do sucesso "The White Lotus" à nova série de suspense "The Devil’s Hour", confira opções!

Netflix

A Netflix traz várias e diversas estreias neste fim de semana, com opções para todos os gostos. Para o público brasileiro, o destaque é o longa "Depois do Universo", já disponível nesta sexta, 28. Na trama Giulia Be interpreta uma jovem pianista que espera por um transplante de rim e se relaciona com o médico que a atende.



Clique aqui para ver o trailer

Outra obra que deve repercutir é a série documental "Eu Sou Stalker", que aborda crimes sob a perspectiva destalkers e sobreviventes. A produção já está disponível na plataforma.

Clique aqui para ver o trailer

Mubi



A plataforma que se destaca pela curadoria recebe três novas produções neste final de semana, todos na faixa "Filmes ou Travessuras: Especial de Halloween". Hoje, é a vez do longa "Quando Chega a Escuridão", de Kathryn Bigelow. Amanhã, 29, chega "O que Fazemos nas Sombras", de Jemaine Clement e Taika Waititi. No domingo, "Corrente do Mal", de David Robert Mitchell, é somado à plataforma.

Clique aqui para ver o trailer

Amazon Prime Video

A Prime Video recebe nesta sexta, 28, a estreia da série britânica de suspense "The Devil’s Hour". A trama acompanha uma mulher que ao longo da vida é atormentada por pesadelos que a fazem sempre acordar às 3h33, em meio à "hora do diabo". Com outros problemas, ela se vê envolvida em uma suspeita de série de assassinatos que a leva em busca de um perigoso serial killer.



Clique aqui para ver o trailer

HBO Max



Segunda temporada da série antológica "The White Lotus", criada por Mike White, chega à plataforma HBO Max neste domingo, 30. Nesta sequência, a produção foca em um hotel de luxo na cidade italiana da Sicília. A premiada Jennifer Coolidge retorna ao elenco, que soma ainda nomes como F. Murray Abraham, Aubrey Plaza e Haley Lu Richardson.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Sexta, 28

Depois do Universo



Big Mouth (6ª temporada)

O Filho Bastador do Diabo

Wendell & Wild

Nada de Novo no Front

Eu Sou Stalker

Mubi



Sexta, 28

Quando Chega a Escuridão

Sábado, 29

O que Fazemos nas Sombras

Domingo, 30

Corrente do Mal

Amazon Prime Video

Sexta, 28

The Devil’s Hour

HBO Max



Domingo, 30

The White Lotus (2ª temporada)



