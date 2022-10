Moisés Loureiro encerra temporada de sátira política "Não Vote em Mim"

Espetáculo de comédia terá últimas sessões no Theatro José de Alencar neste sábado, 29, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais

Criada em 2016 para ser apresentada em meio ao período eleitoral, a sátira política "Não Vote em Mim", do comediante cearense Moisés Loureiro, encerra temporada neste sábado. O espetáculo terá duas sessões finais no Theatro José de Alencar. A de 20 horas já está com ingressos esgotados, enquanto a de 18 horas segue com entradas disponíveis.



Na obra, Moisés recupera eventos e personagens marcantes da história eleitoral do Brasil a partir de viés humorístico. É possível adquirir ingressos para a sessão das 18 horas na bilheteria do TJA ou na plataforma Sympla. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 100.

O cearense é reconhecido pelos espetáculos de humor nos palcos. Em 2022, participou do especial

"200 Anos de Independência", da Globo, e também gravou o primeiro especial de comédia para plataformas digitais.

Moisés Loureiro em Não Vote em Mim



Quando: 29 de outubro de 2022, às 20h (esgotado) | 18h (ingressos à venda)

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: Bilheteria do Theatro e Sympla. Indicação: 14 anos



