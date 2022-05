Temperatura Máxima hoje, 15/05: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de drama romântico vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 15 de maio (15/05). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de drama romântico vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 15 de maio (15/05), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de “Como Eu Era Antes De Você”.

Rico e bem sucedido, Will (Sam Claflin) leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais. Até que um acidente o deixa tetraplégico e ele passa a viver em uma cadeira de rodas.

A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais (Janet McTeer e Charles Dance). Com isso, Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada para cuidar de Will.

De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 15



Como Eu Era Antes de Você

Quando: hoje, domingo, 15 de maio (15/05), às 12 horas e 30 minutos

Onde: canal aberto da Globo

