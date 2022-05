Realizado no Pecém, Festival Samburá abre inscrições para mostra audiovisual

Localizado no município de São Gonçalo, a 50 km de Fortaleza, o distrito de Pecém se prepara para sediar o 1º Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar. A iniciativa oferece uma programação gratuita voltada ao audiovisual, composta por mostras de fotografia, música, dança, teatro, artesanato, cinema e mais.

Interessados poderão incluir seus trabalhos no projeto em cadastro no formulário digital até o dia cinco de junho. As produções selecionadas irão concorrer nas seguintes áreas: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora e Melhor Produção Cearense. Os candidatos também poderão concorrer pelo prêmio de Melhor Filme. Neste caso, o vencedor da categoria leva para casa a quantia de R$ 3 mil.

Serão aceitos curtas-metragens nacionais de qualquer gênero, com temáticas relacionadas à ecologia, cultura do mar e aos direitos humanos. Entretanto, elas devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2019. Os selecionados serão divulgados no dia 12 de junho. Outros detalhes sobre programação ainda serão divulgados.

Cultura ambiental

Outra vertente do festival é a conscientização acerca da necessidade de preservação do meio ambiente, com foco nos ecossistemas do mar, e a integração da comunidade onde o evento será realizado. Baseado na economia solidária e na sustentabilidade, o projeto busca beneficiar 150 moradores locais com ações destinadas aos jovens da região, como as oficinas sobre arte-educação e cultura ambiental.

1º Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar

Quando: julho de 2022

Onde: Pecém, São Gonçalo do Amarante - CE

Mais informações: 3023 - 7629

Inscrições são realizadas por meio do site

