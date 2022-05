Domingo Maior hoje, 15/05: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ficção científica vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 15 de maio (15/05). Longa está previsto para começar às 23h40, após o "No Limite", na programação da TV Globo

Um filme de ficção científica vai passar no Domingo Maior no domingo, 15 de maio (15/05), na programação da TV Globo, à 23h40min (horário de Brasília). Trata-se de “Han Solo: Uma História Star Wars". Longa-metragem será exibido logo depois do "No Limite".

Em dificuldade financeira, o piloto Han Solo (Alden Ehrenreich) e sua namorada Qi'ra (Emilia Clarke) buscam algum trabalho. Eles conseguem pôr as mãos em uma substância valiosa, mas perigosa, que acaba levando à perseguição do Império e à separação entre os dois.

Preocupado, Han usa toda a sua esperteza para se infiltrar num plano arriscado, mas que pode render a oportunidade de voltar à terra natal e reencontrar a sua amada. Caso ele falhe, vai ter que prestar contas ao perigoso Dryden Vos (Paul Bettany).

No caminho, o piloto encontra parceiros importantes, como Chewbacca (Joonas Suotamo) e Lando Calrissian (Donald Glover), o proprietário original da Millennium Falcon.

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 15

Han Solo: Uma História Star Wars

Quando: hoje, domingo, 23h40

Onde: canal aberto da Globo

