Dia das Mães: Projeto Pôr do Sol terá repertório especial neste domingo, 8

Lista de músicas vai desde Roberto Carlos a Frank Sinatra. Apresentação acontece no espigão do Náutico

Neste domingo, 8, o projeto Pôr do Sol Fortaleza homenageia as mães com repertório especial. Em nova edição, os músicos irão performar uma seleção de faixas românticas, passando por sucessos de grandes nomes como Roberto Carlos e Frank Sinatra.

Além do pianista Felipe Adjafre como atração fixa, haverá participação dos cantores Leandro Cavalcante e Itauana Ciribeli. Leandro participou do elenco e da equipe de montagens de “Hair”, “Spring Awakening” e “Fora do Ar - O Musical”. Também integrou temporadas nas óperas “A Viúva Alegre” (Franz Lehar) e “O Cientista” (Silvio Barbatto). Sua participação mais recente em espetáculos foi no elenco de “O Fantasma da Ópera”, no Brasil, de 2018 a 2020.

Já Itauana Ciribeli é cantora, atriz, diretora e dubladora. Performer multiartista desde 1996, foi a dubladora da princesa Cinderela (Disney Brasil) e intérprete da música “You’re The Music in Me” do filme High School Musical 2, um sucesso dos anos 2000. Atualmente está à frente da apresentação, direção e roteiro do programa “Além do Arco Íris”, na TV União e mídias sociais.

Outro nome que participa do evento, o violinista Daniel Barros já está pela terceira vez no projeto. Ele é diretor musical e coordenador artístico do grupo “Casamentum”, que reúne jovens músicos instrumentistas do Ceará. Por fim, o flautista Wilker Silva traz a experiência em eventos sociais, corporativos e religiosos, além da atuação como arranjador e produtor musical.

O Pôr do Sol conta com transmissão ao vivo pelo perfil do Instagram @pordosolfortaleza. O pianista Felipe Adjafre também exibe o conteúdo em suas redes sociais.

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Quando: domingo, 8, às 17 horas

Onde: Espigão do Náutico (av. Beira Mar, 2959 - Meireles); transmissão em @pordosolfortaleza e @felipeadjafre no Instagram

Em casos de chuva, a apresentação pode ser cancelada.



