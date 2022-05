Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 03/05

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 3 de maio (03/05), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "De Repente 30"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 3 de maio (03/05), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Gary Winick, “De Repente 30” é um longa-metragem de comédia.



Passando pela transição entre infância e adolescência, Jenna Rink está insatisfeita com a própria idade e a vida que leva. Até que no seu aniversário de 13 anos, ela faz um pedido: ter 30 anos.

Magicamente, o desejo de Jenna é realizado e ela acorda com 30 anos tendo tudo que sempre almejou: um emprego dos sonhos, um namorado atraente e uma vida social badalada. No entanto, ela se decepciona com o tipo de pessoa que se tornou e passa a repensar seus verdadeiros desejos de vida.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

De Repente 30

Quando: hoje, terça-feira, 3 de maio (03/05), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

