Temperatura Máxima hoje, 01/05: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de comédia vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 1º de maio (01/05). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de comédia vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 1º de maio (01/05), na programação da TV Globo, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Procurando Dory”.

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory começa a ter sonhos fragmentados e flashbacks de sua vida antes de conhecer os amigos.

Com a lembrança de seus pais e de onde veio, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los e, na desenfreada busca, esbarra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Marcos Mion vai dublar Buzz Lightyear em novo filme da Pixar

Lady Gaga anuncia novo single que faz parte do filme "Top Gun: Maverick"

Avatar 2 ganha título oficial e novo teaser em evento com James Cameron

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 01



Procurando Dory

Quando: hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 12 horas e 30 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags