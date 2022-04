Shows marcam lançamento do festival de chorinho de Viçosa do Ceará

Nonato Lima e Demônios da Garoa participam do show de lançamento do 10º Festival Nacional Mel, Chorinho & Cachaça neste sábado, 30 de abril

O 10º Festival Nacional Mel, Chorinho & Cachaça está marcado para acontecer em junho deste ano, mas os shows de lançamento do evento ocorrerão neste sábado, 30 de abril, em Viçosa do Ceará.

Na data, o acordeonista cearense Nonato Lima sobe ao palco a partir das 20 horas. Em sua apresentação, ele vai homenagear os grandes nomes brasileiros do acordeon.

“Nesse sábado estarei na cidade de Viçosa, no lançamento oficial do Mel, Chorinho e Cachaça, com meu show voltado ao choro brasileiro, homenageando grandes nomes do acordeon que fizeram história no choro”, adiantou em publicação nas redes sociais.

Além dele, o Demônios da Garoa se apresentará a partir das 22 horas. O grupo paulista tocará os grandes sucessos que marcaram as últimas sete décadas do samba no Brasil. Evento de lançamento acontecerá na Igreja do Céu. No dia, também haverá a divulgação da programação oficial.

O Festival acontecerá de 16 a 18 de junho, com objetivo de apresentar artistas nacionais e regionais do chorinho. No total, serão 17 apresentações.

Além da programação musical, a iniciativa terá o “Salão do Turismo”, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae - CE). O espaço realizará capacitações para influenciar a cadeia produtiva da região da Ibiapaba.

Também haverá uma feira gastronômica com 25 expositores. Alguns dos insumos ofertados serão mel, cachaça e produções de artesanato local.

Shows de Nonato Lima e Demônios da Garoa

Quando: sábado, 30 de abril, às 20 horas, com Nonato Lima, e às 22 horas, com Demônios da Garoa

Onde: Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará

Mais informações: no perfil do Instagram @melchorinhoecachaca



