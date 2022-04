Cafeteria dá waffle de graça para jovens que tirarem título de eleitor

A Blend Coffee House, cafeteria localizada no bairro Aldeota de Fortaleza, criou uma campanha especial para incentiver jovens a tirarem o título de eleitor. Até o dia 4 de maio, o estabelecimento dará um mini waffle de avelã de graça para jovens de 16 e 17 anos que apresentarem o documento no local.

Yasmin Brasil, uma das sócias da cafeteria, conta ao O POVO como surgiu a ideia. "Eu e meu sócio estávamos conversando sobre a notícia que havíamos lido sobre o baixo índice de jovens que não tiraram o título de eleitor esse ano. E aí, tivemos a ideia de lançar um movimento simples, atrativo e bacana que, de fato, atraísse os jovens. Por isso pensamos em dar um mini waffle de avelã, justamente por ser um produto que é muito consumido por essa faixa etária e para, principalmente, tentar gerar um interesse bacana sobre a importância de tirar o título de eleitor", explica.

Mateus Ramos, também sócio do estabelecimento, conta que a maioria de seus clientes são jovens e espera que a campanha possa influenciá-los a tirar o documento. O empresário ainda conta que a decisão não foi tomada apenas por ele e sua sócia, mas toda a equipe que trabalha no local, desde atendentes até cozinheiros, participaram do processo de formulação da ação.

"A ideia é tentar fazer de uma forma bem simples que eles entendam a importância que é o título de eleitor e o ato de votar, porque o que a gente percebe é que tá um pouco na brincadeira. A ideia é tentar fazer com que esses jovens de alguma forma entendam a importância que é votar e poder votar", pontua.

"A gente pensa que todo mundo tem um pouco de responsabilidade em passar essa importância para os mais novos. Uma empresa nada mais é do que uma organização social, e como tal, também temos essa responsabilidade", afirma.

Confira a campanha:

