Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 20/04

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 20 de abril (20/04), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano"

Um filme brasileiro vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 20 de abril (20/04), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Vivianne Jundi, “Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano” é um longa-metragem de aventura.



Durante o Expo-Bruxo, o maior evento de magia do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice e de um grupo de crianças, que foram enganadas e sequestradas pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto.

Com o trabalho em equipe e a ajuda do avô italiano de Pippo, Nonno Giuseppe, eles prometem desvendar mais um mistério e provar que para os Detetives do Prédio Azul nada acaba em pizza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Medida Provisória": filme de Lázaro Ramos estreia nos cinemas de Fortaleza

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano

Quando: hoje, quarta-feira, 20 de abril (20/04), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags