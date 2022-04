Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 14/04

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 14 de abril (14/04), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "A Hora do Rush 2"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/04), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Brett Ratner, “A Hora do Rush” é um longa-metragem de comédia.



O inspetor Lee e o detetive James Carter viajam de férias para Hong Kong. Mas, assim que eles aterrissam, explode uma bomba na embaixada americana que mata dois agentes disfarçados, que investigavam a falsificação de um valioso anel.

A polícia de Hong Kong acredita que o crime tenha sido cometido pelo líder da tríade Ricky Tan, que foi parceiro do pai de Lee no passado e foi um dos responsáveis por sua morte.

Levando o crime para o lado pessoal, Lee resolve participar das investigações juntamente com Carter, que agora sente-se totalmente deslocado no local, já que nunca tinha estado em Hong Kong antes e não está habituado com as tradições locais.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

A Hora do Rush 2

Quando: hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/04), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

