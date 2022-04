Sorriso Maroto e Dilsinho fazem show em Fortaleza neste sábado, 9

O show da turnê Juntos, parceria entre Dilsinho e Sorriso Maroto, chegará em Fortaleza no próximo sábado, 9, no Marina Park Hotel, às 22 horas. O projeto é resultado da amizade entre os cantores e de uma live ocorrida em 2021, quando apresentaram “Juntos” pela primeira vez. A noite contará ainda com apresentação do cantor Felipim.

Passando por 11 cidades, o show conta com mais de três horas de música para os fãs de pagode. “Nosso repertório foi pensado para os fãs curtirem as novas músicas e também sentirem nostalgia com as antigas, como 'Péssimo Negócio', 'Refém', 'Trovão' e 'Cansei de Farra'", afirma Dilsinho.

O álbum “Juntos”, lançado em janeiro, apresenta 13 músicas inéditas, dentre as quais está o single “Mensagem Apagada”, que já alcançou a marca de oito milhões de visualizações, e “Sorriso e Dilsinho”, divulgada no dia 31 de março nas plataformas de música e no dia 1° de abril no YouTube, acompanhada do clipe oficial. No total, os clipes do álbum já passam de 14 milhões de visualizações.



“É uma realização poder dividir o palco com uma banda que me inspira tanto”, comenta Dilsinho sobre a parceria. Até agora, a turnê já visitou Vitória, Belo Horizonte e São Paulo, e passará por Recife, Fortaleza, Salvador, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Manaus, Belém e Rio de Janeiro, sendo o Rio responsável por sediar a gravação do DVD Ao Vivo que acontecerá em maio.

Turnê “Juntos”

Quando: sábado, 9 de abril, às 22 horas

Onde: Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 110 (Área VIP - meia), R$ 220 (Área VIP - inteira), R$ 220 (Open Bar - feminino) e R$ 230 (Open Bar - masculino)

Ingressos: site Ingressando e nas lojas Laser Clínica (Shopping RioMar Kennedy, Virgílio Távora, Shopping Benfica e Shopping Iguatemi)

Mais informações: 85 3052.9900



