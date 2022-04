Grammy 2022: com Jon Batiste e Silk Sonic, confira vencedores da premiação

Indicado a 11 categorias, o pianista estadunidense Jon Batiste venceu cinco delas, com destaque para Álbum do Ano com seu trabalho em "We Are"

Após ser adiada devido ao aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos em janeiro, a 64ª edição do Grammy Awards, enfim, aconteceu. Em cerimônia realizada presencialmente na noite do último domingo, 3, o evento em Las Vegas contou com shows de artistas como Billie Eilish e BTS, além de homenagens a músicos como Taylor Hawkins e Marília Mendonça. Os destaques da premiação foram as conquistas de Silk Sonic, Jon Batiste e Olivia Rodrigo nas principais categorias.

Dupla formada por Bruno Mars e Anderson .Paak, Silk Sonic levou as quatro categorias que disputava com a produção “Leave The Door Open”, sendo elas a de Melhor Canção, Gravação do Ano, Música R&B e Melhor Performance R&B - essa após empate com Jazmine Sullivan, com "Pick Up Your Feelings".

Indicado a 11 categorias, o pianista estadunidense Jon Batiste venceu cinco delas, com destaque para Álbum do Ano com seu trabalho em “We Are”. Batiste também conquistou Melhor Clipe (“Freedom”), Melhor Performance em estilo American Roots (“Cry”), Melhor Música em estilo American Roots (“Cry”) e Melhor Trilha Sonora Original para Mídia Visual (“Soul”).

Os holofotes também se voltaram para a cantora e atriz Olivia Rodrigo, que venceu Melhor Álbum de Pop Vocal com o disco “Sour”. Aos 19 anos, a artista também marcou seu nome na premiação ao vencer as categorias de Melhor Performance Pop (“drivers license”) e Artista Revelação.

Outros artistas também chamaram a atenção nesta edição do Grammy, como a banda estadunidense Foo Fighters. O grupo conquistou os prêmios de Melhor Álbum de Rock (“Medicine at Midnight”), Melhor Performance de Rock (“Making a Fire”) e Melhor Canção de Rock (“Waiting on a War”). Essas vitórias vieram uma semana após a morte do baterista Taylor Hawkings. Nenhum integrante foi ao evento.



Confira lista dos principais vencedores do Grammy:

Gravação do Ano

“Leave The Door Open”, de Silk Sonic (vencedor)

“I Still Have Faith In You”, de ABBA

“Freedom”, de Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You”, de Lady Gaga and Tony Bennett

“Peaches”, de Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time”, de Brandi Carlile

“Kiss Me More”, de Doja Cat com. SZA,

“Happier Than Ever”, de Billie Eilish

“Montero (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X

“Driver’s License”, de Olivia Rodrigo



Artista Revelação

Olivia Rodrigo (vencedora)

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Saweetie

Álbum do Ano

“We Are”, de Jon Batiste (vencedor)

"Love For Sale", de Tony Bennett & Lady Gaga

"Justice (Triple Chucks Deluxe)", de Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)", de Doja Cat

"Happier Than Ever", de Billie Eilish

"Back Of My Mind", de H.E.R.

"Montero", de Lil Nas X

"Sour", de Olivia Rodrigo

"Evermore", de Taylor Swift

"Donda", de Kanye West

Canção do Ano

"Leave The Door Open", de Silk Sonic (vencedor)

"Bad Habits", de Ed Sheeran

"A Beautiful Noise", de Alicia Keys & Brandi Carlile

"Drivers license", de Olivia Rodrigo

"Fight For You", de H.E.R.

"Happier Than Ever", de Billie Eilish

"Kiss Me More", de Doja Cat e SZA

"Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X

"Peaches", de Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time", de Brandi Carlile

Melhor Álbum Vocal de Pop

"Sour", de Olivia Rodrigo (vencedora)

"Justice (Triple Chucks Deluxe)", de Justin Bieber

"Planet Her (Deluxe)", de Doja Cat

"Happier Than Ever", de Billie Eilish

"Positions", de Ariana Grande

Melhor Performance de R&B

"Leave The Door Open", de Silk Sonic (empate)

"Pick Up Your Feelings", de Jazmine Sullivan (empate)

"Lost You", de Snoh Aalegra

"Peaches", de Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Damage", de H.E.R.

Melhor Performance Solo Pop

"drivers license", de Olivia Rodrigo (vencedor)

"Right On Time", de Brandi Carlile

"Anyone", de Justin Bieber

"Happier Than Ever", de Billie Eilish

"Positions", de Ariana Grande



Melhor Performance em Dupla ou Grupo de Pop

"Kiss Me More", de Doja Cat com SZA (vencedora)

"I Get A Kick Out Of You", de Tony Bennett & Lady Gaga

"Lonely", de Justin Bieber & benny blanco

"Butter", de BTS

"Higher Power", de Coldplay

Melhor álbum de R&B

"Heaux Tales", de Jazmine Sullivan (vencedora)

"Temporary Highs In The Violet Skies", de Snoh Aalegra

"We Are", de Jon Batiste

"Gold-Diggers Sound", de Leon Bridges

"Back Of My Mind", de H.E.R.

Melhor música de rap

"Jail", de Kanye West com JAY-Z (vencedor)

"Bath Salts", de DMX com JAY-Z and Nas

"Best Friend", de Saweetie com Doja Cat

"Family Ties", de Baby Keem com Kendrick Lamar

"M Y .L I F E", de J. Cole com 21 Savage and Morray

Melhor performance de rap

"Family Ties", de Baby Keem com Kendrick Lamar (vencedor)

"Up", de Cardi B

"M Y .L I F E", de J. Cole com 21 Savage and Morray

"Thot Shit", de Megan Thee Stallion

Melhor álbum country

"Starting Over", de Chris Stapleton (vencedor)

"Skeletons", de Brothers Osborne

"Remember Her Name", de Mickey Guyton

"The Marfa Tapes", de Miranda Lambert, Jon Randall, and Jack Ingram

"The Ballad of Dood & Juanita", de Sturgill Simpson



Melhor Álbum Vocal Tradicional de Pop

"Love For Sale", de Tony Bennett & Lady Gaga (vencedor)

"Til We Meet Again (Live)", de Norah Jones

"A Tori Kelly Christmas", de Tori Kelly

"Ledisi Sings Nina", de Ledisi

"That's Life", de Willie Nelson

"A Holly Dolly Christmas", de Dolly Parton

Melhor performance de rock

"Making A Fire", de Foo Fighters (vencedor)

"Shot In The Dark", de AC/DC

"Know You Better (Live From Capitol Studio A)", de Black Pumas

"Nothing Compares 2 U", de Chris Cornell

"Ohms", de Deftones

Melhor Música de Rock

"Waiting On A War", de Foo Fighters (vencedor)

All My Favorite Songs, de Weezer

The Bandit, de Kings Of Leon

Distance, de Mammoth WVH

Find My Way, de Paul McCartney

Melhor álbum de rock

"Medicine At Midnight", de Foo Fighters (vencedor)

"Power Up", de AC/DC

"Capitol Cuts", de Black Pumas

"No One Sings Like You Anymore Vol. 1", de Chris Cornell

"McCartney III", de Paul McCartney



