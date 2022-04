Retorno presencial do projeto Pôr do Sol Fortaleza é cancelado

Evento com pianista Felipe Adjafre estava sem apresentações presenciais desde novembro de 2021, devido à pandemia de Covid-19; possibilidade de chuva levou ao cancelamento

O projeto Pôr do Sol Fortaleza teve a apresentação deste domingo, 3, cancelada. O evento marcaria o retorno presencial das atividades, em novo local. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo (Setfor), o motivo foi a possibilidade de chuva.

O cancelamento foi comunicado pelo perfil do projeto no Instagram. Para hoje, o pianista Felipe Adjafre, anfitrião do evento, receberia o saxofonista Willian Ciriaco e a sanfoneira Karollzinha.

Procurada, a Setfor informou que, embora o céu esteja aberto na Capital nas últimas horas, a montagem do local se inicia cedo. Os equipamentos não podem ser molhados, e, pela manhã estava chovendo.

Como a previsão do tempo indicava que a chuva continuaria à tarde e a decisão precisava ser tomada ainda de manhã, a organização decidiu pelo cancelamento. Não foi informada uma nova data para o retorno presencial do projeto.

