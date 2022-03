Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 31/03

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 31 de março (31/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Mike Mitchell, “Shrek Para Sempre” é um longa-metragem infantil.

Após deixar a vida de aventuras de lado para lidar com as responsabilidades domésticas, Shrek fica entediado com a nova rotina. Casado com Fiona e pai de três filhos, ele sente falta da adrenalina da antiga vida.



Até que ele decide fazer um pacto com Rumpelstiltiskin para mudar toda sua realidade e acaba caindo em uma versão diferente do reino Tão Tão Distante.

Na sua nova vida, ele não é pai, não é casado com Fiona e nem mesmo seus melhores amigos, o burro e o gato de botas, reconhecem sua existência.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Shrek Para Sempre

Quando: hoje, quinta-feira, 31 de março (31/03), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

