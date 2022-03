Sthe Matos recebe alta após ter foco de sangramento no cérebro

Após ser internada e descobrir um sangramento no cérebro, a influenciadora Sthe Matos recebeu alta do hospital nesta quarta-feira, 23 de março. Através de um vídeo no YouTube, a baiana deu detalhes sobre como tudo aconteceu.

"Uns cinco dias atrás, eu comecei a me sentir muito mal. Aparentemente, era um quadro viral, tava com uma virose, senti dor de cabeça, mas nada grave, nada forte, dor no corpo, tive um dia de febre, garganta inflamada, tosse, muita tosse", explicou. Na ocasião, ela estava em Maceió e voltou para Salvador, onde mora.

Sobre o assunto Harry Styles anuncia terceiro álbum solo para maio; veja detalhes

Netflix em abril: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Vila das Artes exibe documentário sobre artista Hélio Rôla na sexta, 25

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo, Sthe conta que durante o voo começou a sentir muito mal. "Eu tava me sentindo tão mal que não aguentei nem vir para casa, eu desci do avião e fui direto, sozinha, pro hospital", relatou. A influenciadora chegou a fazer alguns exames, incluindo o teste do Covid que deu negativo, que não apresentaram nada grave. Após ser medicada, ela voltou para casa.

Sthe falou que sentiu os sintomas por dois dias, até que no segundo dia passou a sentir fortes dores de cabeça. "Nunca senti isso na minha vida, era muito forte", afirmou. No momento, ela estava com duas amigas que notaram que a baiana não estava lúcida e a levaram até a emergência. Com isso, os médicos decidiram fazer um tomografia e Sthe descobriu um foco de sangramento no cérebro.

Após o resultado, a influenciadora foi internada e mais exames foram feitos para descobrir a causa do sangramento e foi descartada a possibilidade de ser um AVC, tumor ou algo mais grave. "Provavelmente esse sangramento veio devido ao meu quadro viral, respiratório", afirmou a influenciadora. "Talvez nesse momento de tosse, de mal-estar, possa ter forçado as veias, as artérias, e ter pulsionado e acontecido ali esse pequeno sangramento", disse.

"Tô em casa, tô bem, era essa a notícia que queria dar para vocês", declarou. "Principalmente, eu queria só do fundo do meu coração agradecer a vocês. Não tenho palavras. Eu sabia que era muito querida, que tinha muitas pessoas que gostavam de mim, que queriam ver meu bem... sei lá, foi além o tanto de carinho que eu recebi", comentou.

Confira o vídeo completo:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags