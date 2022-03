Filme "Alcarràs" de Carla Simón leva Urso de Ouro em Berlim

Berlinale, o festival de cinema de Berlim, é o terceiro entre os maiores da Europa a premiar diretoras mulheres, após Cannes e Veneza. Curta-metragem "Manhã de domingo", do brasileiro Bruno Ribeiro, recebe Urso de Prata.A produção ítalo-espanhola Alcarràs, da diretora Carla Simón, conquistou nesta quarta-feira (16/02) o Urso de Ouro, o principal prêmio da Berlinale, o festival de cinema de Berlim. O drama semiautobiográfico retrata a luta de uma família de agricultores cultivadores de pêssegos da Catalunha por sua sobrevivência, enquanto lidam com a possível perda de suas terras. A jovem diretora espanhola, de 36 anos, dedicou o prêmio à sua família, afirmando que "sem eles e sem minha proximidade com esse mundo, eu não teria meios de contar essa história”. A Berlinale é o terceiro festival seguido, entre os grandes da Europa, a premiar mulheres diretoras, depois de Cannes e Veneza. O Urso de Prata, o grande prêmio do júri, foi para o sul-coreano So-seol-ga-ui yeong-hwa, dirigido por Hong Sangsoo, que mostra o encontro de uma escritora em crise com duas amigas. A francesa Clair Denis levou o Urso de prata de melhor direção pelo drama Avec amour et acharnement, com a atriz Juliette Binoche. Curta brasileiro premiado O filme Manhã de domingo, do brasileiro Bruno Ribeiro, conquistou o Urso de Prata para filmes de curta-metragem. A produção narra a história de uma jovem pianista negra que se prepara para seu primeiro grande recital, enquanto vive o luto pela perda da mãe. "Com extraordinário controle da imagem cinematográfica, Bruno Ribeiro apresenta um retrato de um artista que enfrenta uma perda em meio a um conflito entre o medo e o desejo de ter sucesso”, disseram os jurados, na premiação. A lenda do cinema francês Isabelle Huppert recebeu um Urso de Ouro honorário pelo conjunto de sua obra. A edição de 2022 da Berlinale surpreendeu ao ser realizada com presença controlada de público, apesar dos altos números de infecções de covid-19 na Alemanha. Os membros do júri, presidido pelo cineasta indiano naturalizado americano M. Night Shyamalan (Sexto sentido), decidiram entre 18 filmes que concorriam no festival. Estes foram os premiados: Urso de Ouro de melhor filme: Alcarràs, de Carla Simón Urso de Prata - Grande Prêmio do Júri: So-seol-ga-ui yeong-hwa, de Hong Sangsoo Urso de Prata - Prêmio do Júri: Robe of Gems, de Natalia Lópes Gallardo Urso de Prata de melhor direção: Clair Denis por Avec amour et acharnement Urso de Prata de melhor interpretação como protagonista: Meltem Kaptan, por Rabiye Kurnaz contra George W. Bush, de Andreas Dresen. Urso de Prata de melhor interpretação como coadjuvante: Laura Basuki em Nana, de Kamila Andini Urso de Prata de melhor roteiro: Laila Stieler, por Rabiye Kurnaz contra George W. Bush Urso de Prata por uma performance artística excepcional: Rithy Panh e Sarit Mang por Everything will be ok, de Rithy Panh Seção Encounters Melhor filme: Mutzenbacher, de Ruth Beckermann Melhor direção: Cyril Schäublin, por Unrueh Prêmio especial do Júri: À vendredi, Robinson, de Mitra Faharani Menção honrosa: Drill Winter, de Michael Koch Curta Metragens Urso de Ouro de melhor curta: Trap, de Anastasia Veber Urso de Prata - prêmio do júri: Manhã de domingo, de Bruno Ribeiro rc (AFP, dpa)