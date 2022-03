Temperatura Máxima hoje, 13: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de animação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 13 de março (13/03). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de animação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 13 de março (13/03), na programação da TV Globo, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Meu Malvado Favorito 3”.

Balthazar Bratt interpretava um famoso vilão da televisão na década de 1980. Mas, anos depois, ele caiu no esquecimento pelo público.

Por causa disso, planeja uma grande vingança e tentará combater seu maior inimigo. Nesta situação, Gru e Lucy precisarão entrar em ação.

Ao mesmo tempo, o protagonista faz uma descoberta: ele tem um irmão gêmeo. Com isso, terá que lidar com as consequências da nova pessoa em sua vida.

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 13



Meu Malvado Favorito 3

Quando: hoje, domingo, 13 de março (13/03), às 12 horas e 30 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

