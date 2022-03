Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 09/03

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 9 de março (09/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "O Amor Não Tira Férias"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 9 de março (09/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Nancy Meyers, “O Amor Não Tira Férias” é um longa-metragem de comédia romântica.

Iris Simpkins (Kate Winslet) escreve uma coluna sobre casamentos no jornal Daily Telegraph, de Londres. Mas, em sua vida amorosa, as situações estão tensas: ela descobre que sua paixão, Jasper (Rufus Sewell), vai se casar com outra pessoa.

Já em Los Angeles, a dona de uma agência de publicidade, Amanda Woods (Cameron Diaz), também enfrenta uma desilusão. Seu namorado, Ethan (Edward Burns), estava sendo infiel.

Com a necessidade de mudar de ambiente, as duas se conhecem em um site especializado em intercâmbio de casais. Elas, então, decidem trocar de lares para passar as festas de Natal em um local novo.

Durante a mudança, Amanda conhece Graham (Jude Law), o irmão mais velho de Íris. Eles logo iniciam um relacionamento. Enquanto isso, Amanda se envolve com o novo vizinho, Miles (Jack Black).

Lançado em 2006, o filme conta com Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black, Edward Burns, Rufus Sewell, James Franco, Dustin Hoffman e Lindsay Lohan no elenco.

Nesta semana, a Sessão da Tarde vai exibir: "Que Haja Luz" na quinta-feira, 10; e "Coração de Tinta - O Livro Mágico" na sexta-feira, 11.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O Amor Não Tira Férias

Quando: hoje, quarta-feira, 9 de março (09/03), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

