Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 07/03

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 7 de março (07/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "O Melhor Amigo da Noiva"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 7 de março (07/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Paul Weiland, “O Melhor Amigo da Noiva” é um longa-metragem de comédia romântica.

Tom (Patrick Dempsey) e Hanna (Michelle Monaghan) são melhores amigos desde a universidade. O homem, porém, nunca manteve um relacionamento amoroso por um tempo duradouro.

Um dia Hanna anuncia que passará seis semanas na Escócia a trabalho. Sem ela ao lado, o amigo percebe que, na verdade, está apaixonado. Agora, está decidido a pedi-la em namoro.

Seus planos mudam quando Hanna volta e afirma que está noiva do duque Colin (Kevin McKidd), que conheceu durante seu tempo no país estrangeiro. Ela, então, pede para que Tom seja a “madrinha” do casamento.

O amigo aceita, mas, relutante, ainda quer dizer à mulher como se sente. Durante esse período, os três viajam para realizar uma cerimônia tradicional da família real escocesa.

Lançado em 2008, o filme conta com Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Kathleen Quinlan e Sydney Pollack no elenco.



Nesta semana, a Sessão da Tarde vai exibir: "Uma Razão Para Vencer" na terça-feira, 8; "O Amor Não Tira Férias" na quarta-feira, 9; "Que Haja Luz" na quinta-feira, 10; e "Coração de Tinta - O Livro Mágico" na sexta-feira, 11.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O Melhor Amigo da Noiva

Quando: hoje, segunda-feira, 7 de março (07/03), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

