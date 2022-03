Temperatura Máxima hoje, 6: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de fantasia vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 6 de março (06/03). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de fantasia vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 6 de março (06/03), na programação da TV Globo, às 12 horas e 45 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Malévola”.

Desde pequena, Malévola (Angelina Jolie) é a responsável por proteger e manter a paz do reino dos Moors. Mas tudo muda quando se apaixona por Stefan (Sharlto Copley).

Logo, os dois iniciam um romance. O problema é que o homem tem a ambição de se tornar líder do reino vizinho. E, para isso, trai a confiança de sua namorada com o objetivo de virar rei.

Com a traição, Malévola passa a ter uma personalidade má e vingativa. É assim que a vilã de Bela Adormecida decide amaldiçoar Aurora, a filha do rei, a um sono eterno que somente poderá ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro.

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 6



Malévola

Quando: hoje, domingo, 6 de março (06/03), às 12 horas e 45 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

