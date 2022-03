Domingo Maior hoje, 6: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 6 de março (06/03). Longa começa de madrugada, após o Big Brother, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior na madrugada de domingo, 6 de março (06/03), para segunda-feira, 7, na programação da TV Globo, à 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de “Atômica”. Longa-metragem será exibido logo depois do Big Brother Brasil.

Lorraine Broughton (Charlize Theron) trabalha na agência britânica de inteligência, conhecida como “MI6”. Durante a Guerra Fria, é enviada para Berlim, na Alemanha, para investigar o assassinato de um oficial.

No local, ela precisa recuperar uma lista de agentes duplos, que está sendo contrabandeada para o Ocidente na véspera da queda do muro de Berlim, em 1989.

Com auxílio do chefe da localidade, David Percival (James McAvoy), Lorraine vai usar todas as suas habilidades para confrontar outros espiões e ameaças.

O filme é baseado no romance gráfico “The Coldest City” (2012), escrito por Antony Johnston e Sam Hart. No elenco, estão Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.



Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 6

Atômica

Quando: hoje, na madrugada do domingo para segunda-feira, 00h30min

Onde: No canal aberto da Globo

Tags