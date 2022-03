Disney+ muda configuração do controle de pais para receber séries da Marvel

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Séries da Marvel lançadas na Netflix, chegam ao Disney Plus em março nos EUA. Para receber as produções, a plataforma realiza mudanças na configuração de controle de pais

O Disney Plus adiciona as séries do Universo Cinematográfico Marvel, lançadas originalmente pela Netflix. Produções como “Demolidor”, “Jessica Jones” e “Agents of Shield” devem integrar o serviço de streaming em 16 de março, nos Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia. Para receber as produções, o Disney+ muda a configuração do controle de pais da plataforma.

Também devem ser adicionadas ao catálogo: “Luke Cage”, “O Justiceiro”, “Punho de Ferro” e “Os Defensores”. As informações são da revista estadunidense Variety.



O controle parental terá mudanças de restrições de conteúdo para cada perfil e adição de códigos para bloqueio de contas.

Isso acontece porque as produções têm classificação indicativa para maiores de 18 anos, diferente de outras obras disponíveis no catálogo do Disney+. “O Justiceiro”, por exemplo, conta com várias cenas consideradas violentas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Brasil, ainda não há previsão de lançamento das produções no Disney Plus. As séries foram retiradas do catálogo da Netflix em 1º de março.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Star Plus em março: veja os lançamentos de filmes e séries no streaming

Amazon Prime Video em março: veja lançamentos de filmes e séries

"Euphoria" se torna a segunda série mais assistida da HBO

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags