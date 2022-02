Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 28/02

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 28 de fevereiro (28/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Garota Veneno"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 28 de fevereiro (28/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Tom Brady, “Garota Veneno” é um filme de comédia.

Jessica é uma garota extremamente popular, bonita e também cruel, que se acha superior a todas as pessoas com as quais convive.

Sua vida muda drasticamente quando acorda no corpo de Clive, um frentista que tem 30 anos e é considerado por todos como sendo um grande perdedor.

Desesperada para retornar à antiga forma, agora ocupada por Clive, ambos passam por estranhas situações no novo visual.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Garota Veneno

Quando: hoje, segunda-feira, 28 de fevereiro (28/02), às 15h15min



Onde: canal aberto da TV Globo

