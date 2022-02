Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 24/02

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 24 de fevereiro (24/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Paixão De Aluguel"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Mark Rosman, “Paixão De Aluguel” é um filme de comédia.

Toda vez que Jean Hamilton (Heather Locklear) termina com um namorado, ela se muda e sua filha Holly (Hilary Duff) está cansada de passar por essa situação e quer continuar vivendo em Nova York, último destino que se mudaram.



Com isso, Holly decide criar um falso admirador secreto on-line para a mãe, baseado no tio de uma amiga. No entanto, o romance começa a progredir e Holly começa a ter problemas quando a mãe acredita na mentira.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Paixão De Aluguel

Quando: hoje, quinta-feira, 24 de fevereiro (24/02), às 15h15min



Onde: canal aberto da TV Globo

