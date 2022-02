Descartes Gadelha lança exposição virtual sobre fé, cultura e pandemia

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

O lançamento da exposição "Fé e Esperança", do artista cearense Descartes Gadelha, acontece nesta sexta-feira, 25, às 18 horas, na plataforma on-line do Cineteatro São Luiz

Descartes Gadelha, um dos maiores nomes das artes plásticas cearenses, apresenta olhar sobre fé, cultura popular e pandemia da Covid-19 na exposição “Fé e Esperança”. A mostra entra em cartaz no formato virtual, a partir desta sexta-feira, 25, às 18 horas, na plataforma on-line do Cineteatro São Luiz.

Com mais de 30 quadros, “Fé e Esperança” fica disponível por tempo indeterminado na seção “Exposições” do website do equipamento cultural. A curadoria é de Andrezza Gadelha Sampaio, fotógrafa e artista visual.

As temáticas da fé e da cultura popular, em costura com o expressionismo e a interpretação da realidade, já passeiam pela obra do desenhista, músico, pintor e escultor Descartes Gadelha. Nesta exposição, o artista atravessa os assuntos sob o contexto da Covid-19. As obras foram produzidas ao longo destes dois anos de pandemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Afinal, a Semana de Arte Moderna foi tão importante assim?

"Como podemos ser modernos com tantos retrocessos?"

Netflix em março: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Nas pinturas, Descartes aborda não só a dor neste momento de crise global, mas a ânsia por tempos melhores. A máscara, uma das medidas de proteção contra a Covid-19, integra diversas obras. Realidade, desejos e simbolismos se misturam. Representações de Padre Cícero, Bumba-meu-boi, Maracatu, Festa de Reis e mais figuram na exposição.

Na obra “Maracatu Baque de Amor”, o artista evoca a mensagem: “Covidinho 19: Por favor, em nome da corda que Deus te deu. Não nos leve agora, estamos sem batuque para alegrar o céu”.

Aos 78 anos, Descartes se define como um operário da arte. “Desde criança que mexo com isso. Sou dependente artístico, musical, literal. Sobrevivo daquilo que significa arte. É um trabalho consecutivo. Eu não paro nunca. Não posso parar de fazer arte. Meu dia a dia é produzindo. No dia que eu paro, adoeço”, afirma em vídeo enviado à imprensa.



Exposição Fé e Esperança

de Descartes Gadelha

Quando: a partir desta sexta-feira, 25, às 18 horas

Onde: plataforma virtual do Cineteatro São Luiz

Mais info: @cineteatrosaoluiz



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags