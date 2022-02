Tela Quente hoje: que filme vai passar segunda, 21 de fevereiro (21/02)

Um filme estadunidense vai passar na Tela Quente de hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro (21/02), às 23h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Jon M. Chu, “Podres De Ricos” é um longa-metragem de comédia romântica.

Rachel Chu é uma professora de economia nos Estados Unidos e namora Nick Young. Mas ela não sabe que ele é herdeiro de uma fortuna e um dos homens mais cobiçados de Singapura.

Até que os dois viajam ao país para ir ao casamento do melhor amigo de Nick. Com isso, Rachel precisará lidar com outras mulheres que têm interesse em seu namorado e com a sogra, que não aprova o relacionamento.

Veja trailer

Tela Quente hoje

Podres De Ricos

Quando: hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro (21/02), às 23h30min



Onde: no canal aberto da Globo

