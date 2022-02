Temperatura Máxima hoje, 20: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de aventura e fantasia vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02), na programação da TV Globo, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Uma Dobra No Tempo".

Meg Murry e seu irmãozinho, Charles Wallace, ficaram sem o seu pai cientista, o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele descobriu um novo planeta e usou o conceito conhecido como tesseract para viajar para lá.

Aliadas do colega de classe de Meg, Calvin O'Keefe, e guiadas pelos três misteriosos viajantes astrais conhecidos como Sra. Whatsit, Sra. Who e Mrs. Which, as crianças iniciam uma perigosa jornada para um planeta que possui todo o mal no universo.

Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 20



Qual filme: Uma Dobra No Tempo

Quando: hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02), às 12 horas e 30 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

