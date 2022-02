Grupo Sila-CRVS A.O.A lança nova música em live do Porto Iracema das Artes

O projeto de música experimental Sila-CRVS A.O.A lançará o single “Espectrograma” nesta terça-feira, 22 de fevereiro, em transmissão ao vivo no canal do Youtube do Porto Iracema das Artes. A canção, que mistura sons de teremim e do sintetizador, também estará disponível no Soundclound e no Spotify.

O grupo é composto por Issac Omar, Alvaro Ximenes e Gabriel Farias. O trio, que atua na cena underground de Fortaleza, utiliza elementos audiovisuais para a produção artística.

“Temos muitas faixas guardadas, mas essa é uma de nossas favoritas e que merece ser lançada”, diz Álvaro, em texto divulgado para a imprensa, sobre a escolha de “Espectrograma” como um de seus singles.

O trabalho é fruto do processo de criação realizado no “Plânctons - Núcleo de Formação em Música Eletrônica”, uma ação do Porto Iracema das Artes que busca impulsionar o gênero musical no estado cearense.

“Espectrograma”, de Sila-CRVS A.O.A

Quando: terça-feira, 22, a partir das 19 horas

Onde: no canal do Youtube do Porto Iracema das Artes

Mais informações: no perfil do Instagram @silacrvs



