Domingo Maior hoje, 20: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Herança De Sangue'. Com os atores Mel Gibson e Diego Luna no elenco, o longa dirigido por Jean-François Richet será exibido logo depois do programa Fantástico.

Em meio ao deserto da Califórnia, John Link (Mel Gibson) vive em seu trailer que também serve como um estúdio de tatuagem.

Sua rotina tranquila é interrompida com a chegada de sua filha, que está fugindo de traficantes após ser jurada de morte. Ele decide fazer tudo ao seu alcance para protegê-la

Filme do Domingo Maior hoje, 20

Herança De Sangue

Quando: Hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

