O POVO+ estreia UP Gamer+, programa que mistura videogame e jornalismo

Programa terá entrevistas de personalidades das mais diversas áreas, intermediadas por partidas de jogos eletrônicos. Atração cai ao ar a partir de terça-feira, 15, quinzenalmente no OP+, multistreaming para assinantes do O POVO

O jornalismo está sempre se reinventando e buscando novas maneiras de comunicar. Pensando nisso, a plataforma O POVO Mais estreia nesta terça-feira, 15, o UP Gamer+, programa de formato inovador de entrevistas comandado pelo jornalista Wanderson Trindade. A proposta é desenvolver uma conversa com personalidades das mais diversas áreas durante partidas de jogos eletrônicos.

Gravado de maneira virtual, respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, o programa não tem uma pauta única, buscando abordar diferentes assuntos da vida e da carreira das pessoas entrevistadas, bem como seus sonhos profissionais e pessoais. A ideia é deixar de lado a fria relação entrevistado-entrevistador, para que o momento se torne um diálogo de igual para igual.

Ao mesmo tempo em que desenvolvem a conversa, repórter e convidado precisam estar atentos às telas, onde estarão travando verdadeiras batalhas online. Daí o grande desafio: concentrar-se no jogo e no assunto da conversa sem deixar essa balança desequilibrar.

Entre as muitas pretensões do UP Gamer+ está a descoberta de um lado mais humanizado das pessoas entrevistadas, algo que muitas vezes não é mostrado em suas redes sociais. Evidenciar que essas pessoas também riem, competem, brincam e xingam (se for o caso) é a missão.

Ao longo dos últimos meses, diversas personalidades foram convidadas para participar do UP Gamer+. Nomes da filosofia, da música, da biologia, dos cinemas e das redes sociais, que detêm grande influência e propriedade para falar da própria área de atuação estão entre os convidados do programa, que vai ao ar quinzenalmente a partir de terça-feira no O POVO+, primeiro multistreaming de jornalismo da América Latina.

Para a estreia, o UP Gamer+ conta com o humorista Marcos Castro, que que abordou diferentes assuntos, desde seu início no YouTube aos projetos futuros. Criador do canal Castro Brothers, o comediante travou uma disputa (nem tão acirrada) de Fifa, que é um jogo simulador de futebol.

Na ocasião, o comediante defendeu o direito de fazer piada com todo tipo de assunto, desde que não envolva crime, mas alertou para os eventuais problemas que determinados temas, que ofendem, podem trazer. Trecho da conversa foi publicado no último domingo na edição impressa do O POVO. Clique aqui para conferir.

Para os fãs de jogos eletrônicos, no UP Gamer+ também terá disputas de League of Legends, Stumble Guys, EFootball e muito mais!



"Não se trata apenas de mais um programa de entrevistas. No caso do Up Gamer+, a ideia é agregar outros universos. O game foi uma escolha bem natural. Creio que o resultado vai agradar", afirmou a editora-chefe do OP+, Fátima Sudário.





