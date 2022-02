Domingo Maior hoje, 13: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Hitman: Agente 47'. Com os atores Rupert Friend e Ciaran Hinds no elenco, o longa dirigido por Aleksander Bach será exibido logo depois do programa Fantástico.

Agente 47 é um assassino de elite geneticamente modificado criado para ser a máquina de matar perfeita. Ele precisa caçar uma mega operação que pretende usar o segredo de sua criação para a formação de um exército imbátivel.

Sobre o assunto Campus Party Brasil é adiada para julho de 2022

Bafta: Com "Duna" e "Ataque dos Cães", prêmio britânico divulga indicados

Disney Plus em fevereiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Netflix anuncia os filmes originais que estreiam em 2022

Harry Styles grava clipe para música de novo álbum, afirma site

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao juntar forças com uma misteriosa jovem, que pode ser o diferencial para o sucesso da missão, ele vai descobrir segredos de sua origem em uma batalha épica contra seu maior inimigo.

Filme do Domingo Maior hoje, 13

Hitman: Agente 47

Quando: Hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags