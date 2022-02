Gratuito: Escritora Vanessa Passos realiza curso de publicação de livros

“A chance de publicar o seu livro e fazer com que as pessoas conheçam as histórias que você quer contar”: em poucas palavras, é assim que a autora e professora de escrita literária cearense, Vanessa Passos, define a “Jornada do Autor Publicado”. O minicurso gratuito e on-line será realizado a partir desta terça-feira, 8, e tem o objetivo de ajudar “pessoas comuns” a terminarem seu livro de ficção em até três meses, mesmo que não tenham dinheiro. As inscrições poderão ser realizadas até sexta-feira, 11.

Dividido em três aulas, o evento é promovido para o público geral, mas direcionado para a publicação de livros de ficção. No primeiro dia, Vanessa apresentará “erros” - encarados como “sete pontos cegos" - que prejudicam as pessoas que desejam lançar seus livros. Na segunda aula, a escritora abordará uma maneira de publicar sem investir dinheiro e receber o livro em até três meses. Por fim, a autora dará orientações baseadas em seus conhecimentos práticos e estudos de caso para publicar o livro de ficção ainda em 2022.

Além das aulas, quem se inscrever terá acesso a um grupo no WhatsApp com atividades e informações de acesso para a jornada. No minicurso, Vanessa Passos apresentará as possibilidades de publicação a partir do financiamento coletivo. Contista e romancista, ela já teve experiência com esse mecanismo quando publicou, por exemplo, o livro de contos “A Mulher Mais Amada do Mundo”, que vendeu mais de dois mil exemplares em um ano.

A escritora cearense costuma postar diariamente em seu perfil no Instagram conteúdos gratuitos com dicas para autores literários. Ela decidiu promover “A Jornada do Autor Publicado” pela sua vontade de ajudar os seus seguidores “de forma mais intensiva e direcionada”.

“Eu vejo muitas pessoas com projetos engavetados e com dificuldades de terminá-los. Além disso, encontro escritores que não sabem como publicar ou enfrentam desafios diante de investimentos financeiros. Então, dentro da jornada vou falar sobre o financiamento coletivo, um método que acredito ser muito promissor. Vou trazer a minha experiência e a de alguns alunos que realizaram o sonho da publicação a partir desse mecanismo”, afirma.

Em “A Mulher Mais Amada do Mundo”, Vanessa alcançou 157% da sua meta inicial prevista para o lançamento de sua obra pelo financiamento coletivo. A partir desse caso, ensinou alunos a seguirem esse caminho e percebeu que alguns de seus estudantes “não só conseguiram publicar, mas também fizeram uma tiragem maior de exemplares”. “Eu tenho visto o quanto isso possibilita as pessoas realizarem seus sonhos”, destaca.

As aulas ocorrerão a partir desta terça-feira, 8, e seguirão até sexta-feira, 11. É possível se inscrever até o dia 11, e os vídeos das aulas estarão disponíveis para acesso até domingo, 13, para quem desejar rever ou para quem não teve a oportunidade de assistir aos conteúdos ao longo da semana. Os inscritos receberão por e-mail as orientações de acesso.

Jornada do Autor Publicado

Quando: a partir de terça-feira, 8; inscrições até sexta-feira, 11; vídeos disponíveis para inscritos até domingo, 13

Onde: inscrições em site

Gratuito

Mais informações: @pinturadaspalavras no Instagram



