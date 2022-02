Domingo Maior hoje, 6: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/02). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/02), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Um Espião E Meio'. Com os atores Kevin Hart e Dwayne Johnson no elenco, o longa dirigido por Rawson Marshall Thurber será exibido logo depois do programa Fantástico.

Bob (Dwayne Johnson) era um nerd que sofria bullying na época da escola, mas se tornou um agente da CIA na vida adulta.

Dentro da agência, ele precisa resolver um caso ultrassecreto e para isso decide recorrer a um popular amigo da época da escola, Calvin (Kevin Hart), que se tornou um contador.

Filme do Domingo Maior hoje, 6

Um Espião E Meio

Quando: Hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/02), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

