Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 02/02

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro (02/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Chris Dowling, “Onde Nasce A Esperança” é um longa-metragem de drama.

Calvin Campbell é um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas pessoais e agora lida com a depressão.

Desacreditado da vida, tudo muda quando ele conhece Produce, um jovem com Síndrome de Down, atendente do mercado local que ajuda Calvin a sentir novamente inspiração pela vida.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Onde Nasce A Esperança

Quando: hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro (02/02), às 15h15min



Onde: no canal aberto da TV Globo

