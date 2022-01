Domingo Maior hoje, 9: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 9 de janeiro (09/01). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 9 de janeiro (09/01), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'O Passageiro'. Com os atores Vera Farmiga e Liam Neeson no elenco, o longa é dirigido por Jaume Collet-Serra e será exibido logo depois do programa Fantástico.

Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros (Liam Neeson) é forçado por uma estranha misteriosa (Vera Farmiga) a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada.

Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa que ameaça colocar em risco sua vida, a de sua família e a de outros passageiros que viajam no mesmo vagão de trem.

Filme do Domingo Maior hoje, 9

O Passageiro



Quando: Hoje, domingo, 9 de janeiro (09/01), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

