"Dinner for one", uma bizarra tradição do réveillon alemão

Reprisada há décadas pela televisão, sempre no dia 31 de dezembro, comédia britânica que é praticamente desconhecida em seu país origem é um sucesso de audiência na Alemanha.Como sempre acontece no último dia do ano na Alemanha, milhões de pessoas vão se reunir na frente da televisão para ver o sketch britânico Dinner for One. A peça cômica em inglês costuma ser exibida em diversas emissoras ao longo do dia. O quadro humorístico, filmado originalmente em preto e branco e com pouco mais de 15 minutos de duração, tornou-se cult e virou uma tradição de fim de ano na Alemanha, embora seja quase completamente desconhecido nos países de língua inglesa. O sketch conta a história do mordomo James, que fica completamente bêbado ao servir o jantar de 90 anos da sua patroa, Miss Sophie, e dos "convidados" da anciã. A aniversariante, entretanto, senta sozinha à mesa, pois sobreviveu a todos os seus quatro convidados do sexo masculino, seus ex-amantes. James, então, tem que assumir o papel de cada "convidado" a fim de, durante todo o banquete, poder brindar à saúde de Miss Sophie com champanhe, vinho e outras bebidas alcoólicas. Antes de cada brinde, ele pergunta melancolicamente: "Same procedure as last year, Miss Sophie?" ("O mesmo procedimento do ano passado, Miss Sophie?"), ao que ela responde: "Same procedure as every year, James" ("o mesmo procedimento de todos os anos, James"). A peça de humor pastelão foi escrita para o teatro por Lauri Wylie nos anos 1920, mas virou um fenômeno de mídia décadas depois, após o sketch ter sido filmado em 1963 pela emissora alemã Norddeutsche Rundfunk (NDR), com os atores britânicos Freddie Frinton e May Warden. Após algumas poucas reprises, o número foi transmitido no Réveillon de 1972 para fechar um buraco na programação da NDR. A partir daí, Dinner for One passou a ser exibido todos os anos e se tornou o filme mais reprisado na história da TV alemã e uma tradição de Ano Novo, não só na Alemanha, como também em algumas nações escandinavas e em países de língua alemã, como a Suíça e a Áustria O sucesso fez com que a peça tenha ganhado diversas outras versões ao longo dos anos, desde uma versão colorida por computador até dublagens em diversos dialetos alemães. Em 2016, a Netflix fez uma paródia na qual os amantes de Miss Sophie são os personagens de seriados Saul Goodman (interpretado por Michael Pan em Better Call Saul), Frank Underwood (Kevin Spacey em House of Cards), Pablo Escobar (o ator brasileiro Wagner Moura em Narcos) e Crazy Eyes (interpretado por Uzo Aduba em Orange Is the New Black). MD/dw/dpa