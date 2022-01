Rapper PK relata incidente com ônibus: "quase morri"

Um cilindro de CO2 vazou dentro do transporte, ocasionando o desmaio do artista

O rapper PK usou as redes sociais neste domingo, 2 de janeiro, para contar aos fãs sobre um incidente pelo qual passou junto com sua equipe durante uma viagem de ônibus. Um dos cilindros de CO2 utilizados no show acabou vazando dentro do transporte, mas a equipe conseguiu perceber antes que uma tragédia acontecesse.

"Este ano eu quebrei o recorde. Em dois dias de ano, já quase morri. Falta mais 363 pra conseguir", disse logo após ser retirado do ônibus. "CO2 vazou todo no meu quarto do ônibus. Estava desmaiado. Aí monstro me salvou. Vai ganhar R$ 100. Maior loucura", completou.

Horas depois, o artista retornou as redes sociais para explicar o ocorrido. "A gente estava viajando e tinha quatro cilindros de CO2 que a gente estava usando nos shows. E um desses cilindros, que estava lacrado, começou a vazar dentro do bagageiro do ônibus. E o meu quarto fechado é em cima do bagageiro no ônibus. E aí começou a empestear o ônibus todo. Pessoal todo foi sentindo isso", relatou.

"A Carol começou a gritar assustada, não sabia o que estava acontecendo, totalmente desnorteada, fora de si, e foi onde a equipe começou a perceber que os pilotos poderiam adormecer e acontecer uma tragédia maior", declarou. "E eu fiquei desmaiado lá dentro, e ninguém sabia, até perceberem e me tirarem. Eu fiquei muito tempo lá dentro", afirmou.

