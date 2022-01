Cinemas de Fortaleza funcionam neste sábado; veja salas abertas e filmes em cartaz

Para quem se planeja para assistir a um filme no cinema neste sábado, 1º de janeiro, terá uma dessas opções na Capital: Shopping Iguatemi Fortaleza, Shopping Parangaba, North Shoppin Jóquei, Shopping RioMar Fortaleza — e Kennedy. Nos dois primeiros, o cinema (UCI) funcionará normalmente, conforme os horários das sessões. Nos demais, pela Cinépolis, com imersões em 2 e 3D.



Veja lista de filmes e horários para hoje, sábado, e domingo, 2 de janeiro:

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

- "Encanto" - Sessão a partir das 12h30 do domingo.

- "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" - Sessão hoje às 15 horas e última às 22h20. No domingo, a partir de 12h20.

- "Matrix Resurrections" - Sessão hoje às 17 horas e última às 21h10. No domingo, a partir das 14 horas.

- "Turma da Mônica - Lições" - Sessão hoje às 15h30 e última às 19h40. No domingo, a partir das 13h25.

- "O Festival do Amor" - Sessão hoje às 21h45. No domingo, no mesmo horário.

- "Sing 2" - Sessão hoje às 15h10 e última às 19h50. No domingo, a partir das 12h50.

UCI Shopping Parangaba

- "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" - Sessão hoje às 15h30 e última às 21h30. No domingo, a partir de 12h30.

- "Matrix Resurrections" - Sessão hoje às 16h10 e última às 22h10. No domingo, a partir das 13h30.

- "Turma da Mônica - Lições" - Sessão hoje às 15h10 e última às 19h25. No domingo, a partir das 13h05.

- "Sing 2" - Sessão hoje às 18 horas. No domingo, a partir das 13h30.

Cinépolis North Shoppin Jóquei

- "Sing 2" - Sessão hoje às 16h15. No domingo, a partir das 14h45.

- "Turma da Mônica - Lições" - Sessão hoje às 15 horas e última às 19 horas. No domingo, a partir das 14h15.

- "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" - Sessão hoje às 15h30 e última às 22 horas. No domingo, a partir das 14 horas.

- "Matriz Resurrections" - Sessão hoje às 15 horas e última às 21h30. No domingo, a partir das 18 horas.

Cinépolis RioMar Fortaleza

- "Sing 2" - Sessão hoje às 16h15. No domingo, a partir das 14 horas.

- "Turma da Mônica - Lições" - Sessão hoje às 15 horas e última às 19 horas. No domingo, a partir das 15 horas.

- "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" - Sessão hoje às 15h30 e última às 22 horas. No domingo, a partir das 14 horas.

- "Matriz Resurrections" - Sessão hoje às 15 horas e última às 21h30. No domingo, a partir das 15 horas.

Cinépolis RioMar Kennedy

- "Sing 2" - Sessão hoje às 15h40. No domingo, a partir das 13 hoas.

- "Turma da Mônica - Lições" - Sessão hoje às 15h30 e última às 20 horas. No domingo, a partir das 13h15.

- "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" - Sessão hoje às 15 horas e última às 22h20. No domingo, a partir das 13h30.

- "Matriz Resurrections" - Sessão hoje às 18h45 e última às 22 horas. No domingo, a partir das 15h40.

Programação sujeita a alterações pelas gerenciadoras das sessões sem aviso.

