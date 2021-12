Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 31/12

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 31 de dezembro (31/12), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Noite De Ano Novo"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 31 de dezembro (31/12), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Garry Marshall, “Noite de Ano Novo” é um longa-metragem de comédia romântica.

Claire Morgan (Hilary Swank) é responsável pela tradicional festa de Ano Novo na Times Square, em Nova York. No entanto, ela entra em apuros quando a bola que marca a virada emperra no meio do caminho. Para resolver a situação, ela recorre a Kominsky (Hector Elizondo), um antigo funcionário demitido há pouco tempo.

Em outro cenário, o cantor Jensen (Jon Bon Jovi) está em uma festa de máscara e aproveita a ocasião para rever Laura Carrington (Katherine Heigl), uma antiga namorada que é responsável pelo bufê do evento.

O filme traça histórias de diferentes casais e solteiros que se entrelaçam em Nova York, na véspera do Ano Novo. No elenco, também estão Ashton Kutcher, Jessica Biel, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker e Zac Efron.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Noite De Ano Novo

Quando: hoje, sexta-feira, 31 de dezembro (31/12), às 15h20min



Onde: no canal aberto da TV Globo

