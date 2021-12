Atriz Betty White morre dias antes de seu aniversário de 100 anos

Betty White, que completaria 100 anos no próximo dia 17 de janeiro, morreu nesta sexta-feira, 31 de dezembro

A atriz e comediante estadunidense Betty White morreu na manhã desta sexta-feira, 31 de dezembro, aos 99 anos. De acordo com o portal “TMZ”, ela foi encontrada em sua casa. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte.

Ela ficou conhecida por protagonizar a série “Supergatas”, veiculada entre as décadas de 1980 e 1990. A narrativa acompanhava um grupo de quatro mulheres adultas que morava juntas em Miami, nos Estados Unidos.

Cada uma tinha uma trajetória diferente e buscava objetivos distintos. Na história, Betty White era Rose Nylund, uma viúva que trabalhava como conselheira. A personagem era famosa por suas histórias sem sentido acerca de sua cidade natal em Minnesota.

A atriz também protagonizou a produção “No Calor de Cleveland”. No enredo, um grupo de três amigas na casa dos 40 anos decide viajar a Paris. Mas o avião faz um pouso de emergência em Cleveland, onde elas devem permanecer por um período.

A artista ainda trabalhou na sitcom “The Mary Tyler Moore Show” e em outras obras audiovisuais, como “Betty White's Off Their Rockers”, “What's My Line?”, “Betty, A Feia”, “Community” e “A Proposta”.

Durante sua carreira, que atingiu a marca das sete décadas, recebeu oito prêmios no Emmy’s, uma das maiores premiações da televisão estadunidense.



