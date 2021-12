Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 29/12

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 29 de dezembro (29/12), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Louis Leterrier, “Truque De Mestre” é um longa-metragem de suspense.

Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e, ainda por cima, distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores.

Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Para tanto, ele conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Truque de Mestre

Quando: hoje, quarta-feira, 29 de dezembro (29/12), às 15h20min



Onde: no canal aberto da TV Globo

