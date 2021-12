Temperatura Máxima hoje, 26: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 26 de dezembro (26/12). Longa começa no fim da manhã, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 26 de dezembro (26/12), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Thor: Ragnarok".

Após anos afastado, Thor retorna para casa e descobre que seu pai Odin, rei de Asgard, está desaparecido. Após encontrá-lo, ele toma conhecimento de sua irmã mais velha, Hela, a poderosa e implacável deusa da morte.

Com o auxílio de Loki, ele enfrenta Hela, mas durante a batalha, Thor acaba preso em Sakaar, um planeta do outro lado do universo. Agora, ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 26



Qual filme: Thor: Ragnarok

Quando: Hoje, domingo, 26 de dezembro (26/12), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

