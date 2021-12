Projeto Pôr do Sol encerra ano com especial de Natal no domingo, 19

Projeto Pôr do Sol recebe Ricardo Máximo e Paula Magh neste domingo, 19, a partir das 17 horas, em frente ao letreiro "Ceará", no Mucuripe

O Projeto Pôr do Sol encerra suas apresentações no ano neste domingo, 19 de dezembro, com um especial de Natal. O evento começa presencialmente a partir das 17 horas, em frente ao letreiro “Ceará”, no Mucuripe.

Na data, haverá a apresentação de Ricardo Máximo, cantor lírico cearense com uma carreira que já percorre uma década. Em 2012, foi considerado um dos melhores tenores jovens do Brasil no programa “Tudo é Possível”, da Rede Record.

Outra atração será a soprano Paula Magh. Ela se apresentou ao lado da Orquestra Filarmônica do Ceará. Também trabalha como professora da escola Duetos.

Além deles, o pianista Felipe Adjafre já é uma atração fixa da Beira Mar. Show também será exibido nos perfis do Instagram da Secretaria do Turismo de Fortaleza (@secretariadoturismodefortaleza) e do Felipe Adjafre (@felipeadjafre).

Esta será a última edição do Projeto Pôr do Sol no ano. O evento está marcado para retornar em janeiro de 2022, mas ainda não teve data oficial confirmada.

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 19 de dezembro, a partir das 17 horas

Onde: em frente ao letreiro “Ceará”, no Mucuripe; nos perfis do Instagram @secretariadoturismodefortaleza e @felipeadjafre



